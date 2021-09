Ordine: ”DAZN inguardabile, ma tutto ciò è colpa dei presidenti dei club”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Franco Ordine che ha parlato dei continui disservizi di DAZN, in occasione dei match di ieri sera. Ecco quanto detto:

” E’ anormale ciò che è accaduto ieri sera durante i match delle 18:30. Bisogna porre rimedio al problema, è inaccettabile andare avanti così. La piattaforma sta avendo troppi disservizi, dopo oltre un mese di campionato, questo non va per niente bene. Io però sono arrabbiato di più però, con i presidenti dei club di Serie A, i quali per incassare qualche spicciolo in più, stanno vendendo la passione dei tifosi, come si evince dai dati di ascolto sempre più bassi rispetto al passato”.