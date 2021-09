Mario Notaro, allenatore, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, il livello di Victor Osimhen.

“Victor aveva un difetto da correggere: non era molto tecnico o cinico. Ma nell’ultimo periodo è esploso: ora è molto più presente in area di rigore. Ha ancora margini di crescita, ha una fame spaventosa. Un consiglio che gli darei è quello di continuare a lavorare così, non si accontenta mai, gioca con la gioia di un bambino”.