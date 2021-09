Nations League, al via la vendita dei biglietti per le final four

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Figc ha dichiarato che da lunedì 27 settembre alle ore 14 partirà la vendita per i biglietti della final four di Nations League, che si disputerà in Italia dal 6 al 10 ottobre a Torino e a Milano. La capienza all’interno degli impianti sarà del 50%. Finali alle quali prenderà parte anche l’Italia di Roberto Mancini, fresca campione d’Europa e vincitrice del suo girone di Nations League. L’avversario sarà la Spagna di Luis Enrique nella prima semifinale che si giocherà mercoledì 6 ottobre a San Siro alle ore 20.45. Giovedì 7 verrà disputata a Torino Belgio-Francia. Domenica 10 ottobre alle ore 15 si giocherà la finale per il terzo posto all’Allianz Stadium, mentre a Milano andrà in scena la finalissima.

Per l’accesso è obbligatorio avere il green pass.

Le categorie di prezzo sono le seguenti:

Stadio San Siro, Milano

Categoria 3: 10 € Categoria 2: 30 € e Categoria 1: 70 €.

Juventus Stadium, Torino

Categoria 3: 10 € Categoria 2: 20 € e Categoria 1: 40 €.