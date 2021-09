Napoli-Spartak Mosca, ieri è partita la vendita dei biglietti: i prezzi

La vendita dei biglietti per Napoli-Spartak Mosca, gara valevole per la secona giornata del Girone C di Europa League in programma giovedì 30 settembre alle ore 18:45, è partita ieri, giovedì 23 settembre, alle ore 12. Nelle prime 48 ore ci sarà la prelazione per i possessori di voucher, ma da domani questa scadrà e partirà la vendita per tutti. Questi i prezzi forniti dalla SSC Napoli:

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 25,00