Il Napoli, se è in testa a punteggio pieno, deve ringraziare Luciano Spalletti: ma, per il quotidiano Libero, il Napoli deve ringraziare anche un altro allenatore, Coinceicao.

Alla fine della scorsa stagione, subito dopo aver congedato Gattuso, De Laurentiis aveva pensato al tecnico del Porto, che aveva anche estromesso la Juventus dalla Champions, ma alla fine il portoghese aveva deciso di restare e rinnovare con i Dragoes.

Questa è stata la fortuna di Spalletti: infatti, se un tecnico come lui funziona, è chiaro che Coinceicao non poteva funzionare a Napoli. Il tecnico toscano ha una dote innata: lui sa già prima di allenare una squadra quali sono i difetti, in modo da intervenire subito.

Il tecnico parte, infatti, subito forte con le proprie squadre e non chiede mai tempo alle società, come invece, fanno altri allenatori ai rispettivi presidenti.