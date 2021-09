Hubner: “Vi dico chi preferisco tra Osimhen e Abraham”

Dario Hubner, ex calciatore, ha parlato a Tuttomercatoweb del confronto tra due attaccanti, Victor Osimhen e Tammy Abraham. Queste le sue dichiarazioni.

“Innanzitutto va detto che Osimhen ha un anno di esperienza in più in Italia e anche questo è un particolare che conta. Sono due punte che si sono messe a disposizione della squadra ma al tempo stesso sia Napoli che Roma metterli in condizione di far gol. Gli attaccanti possono essere bravi quanto si vuole, ma se poi non arrivano i palloni giusti diventa tutto più complicato. Chi preferisco? Sono tutte e due forti e comunque siamo all’inizio del campionato. Osimhen forse è un passo avanti anche perché il Napoli viaggia veloce, con cinque vittorie in cinque gare. Ma Abraham sta facendo e farà ottime cose”.

“Cosa mi colpisce? Sono entrambi forti fisicamente, bravi in area e sanno sfruttare le opportunità che gli vengono messe a disposizione dalla squadra. Bravura negli spazi? Osimhen ha più facilità di corsa ma Abraham potrà certamente migliorare sotto questo punto di vista. Non dimentichiamoci che l’attaccante della Roma è appena arrivato in Italia e dunque il giudizio non può essere completo. In ogni caso si sta dimostrando un trascinatore della Roma, è già importante nei meccanismi di Mourinho”.