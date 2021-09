Ghoulam sempre più vicino al rientro: ecco il suo tweet

Il terzino sinistro del Napoli, Faouzi Ghoulam, è sempre più vicino al rientro dopo il lunghissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di 6 mesi. L’algerino ha pubblicato un post sul proprio account Twitter dove si mostra carico e concentrato durante l’allenamento con il gruppo e ha scritto ‘Working hard‘ per dimostrare quanto duro lavoro stia facendo per tornare al top della forma.