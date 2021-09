Il giovane macedone classe ’99 nelle precedenti stagioni col Napoli, ha fatto vedere solo a sprazzi il suo talento. Prima con Ancelotti poi Gattuso, Elmas ha saputo contribuire solo in parte in modo continuo col Napoli, il talento sicuramente c’è, ma tutti si aspettano finalmente l’atteso salto di qualità.

Con Spalletti infatti in queste prime uscite abbiamo visto un giocatore più al centro del gioco, con un gol all’attivo (contro il Venezia), il giovane centrocampista vorrà sicuramente migliorare in zona gol, oltre alla continuità in tutta la partita.