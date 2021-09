Di Marzio: ”Ringraziare Micheli per aver portato qui Anguissa”

A Radio Marte è intervenuto l’ex allenatore Gianni Di Marzio che ha commentato la partita del Napoli contro la Sampdoria. Ecco quanto detto:

”Il Napoli ieri ha disputato una grandissima partita. Mi è piaciuto molto Anguissa, si sta confermando un ottimo giocatore. Bisogna ringraziare lo scouting Micheli, per averlo portato in azzurro per pochi soldi; non dimentichiamoci che lo stesso centrocampista è venuto qui dimezzandosi l’ingaggio. E’ l’uomo che mancava per rendere il Napoli ancora più competitivo. Lo stesso Anguissa sta determinando la crescita di Fabian Ruiz. Oltre a lui mi sono piaciuti anche Koulibaly, Osimhen ed Elmas”.