Di Fusco: ”Anguissa straordinario, Demme rischia seriamente il posto”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex portiere Raffaele Di Fusco, che ha parlato del rendimento in queste partite di Frank Anguissa. Ecco quanto detto:

”Il Napoli di Spalletti è bello e cattivo, e ciò fa sperare che questo sia d’augurio per il prosieguo della stagione. Potrebbe essere l’anno giusto per lo scudetto. Uno dei giocatori che mi ha impressionato di più è stato Anguissa. Ha dato equilibrio a tutta la squadra, penso dunque che Demme rischi seriamente di perdere il posto da titolare in mezzo al campo”.