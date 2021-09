Spalletti si è preso una bella rivincita sul suo passato: infatti, Sampdoria e Udinese erano due squadre dove lui ha allenato e nel primo caso è stato anche esonerato. Invece, con questi due poker, lancia il Napoli in vetta alla classifica.

Come riporta il Corriere, bisogna dare merito allo staff tecnico di aver subito fatto instaurare un’idea in questa squadra, di essere stato bravo a coinvolgere tutti i giocatori della rosa e, non da ultimo, a non fossilizzarsi su un solo modulo.

Infatti, la squadra di masto Luciano, in questo primo frangente di stagione, sta alternando alla grande sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1, portando degli ottimi risultati a casa, e coinvolgendo tutta la rosa.

E quando avrà tutti a disposizione, sarà quello il momento in cui il tecnico degli azzurri si potrà divertire.