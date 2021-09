Bazzani: “Il Napoli? E’ lì meritatamente”

Fabio Bazzani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘1 Football Club’su 1 Station Radio: “Il Napoli e De Laurentiis stanno facendo un percorso importantissimo, l’annata di Sarri è quella in cui sono andati più vicino allo Scudetto ma quando disputi campionati di livello ogni anno il bilancio non può che essere positivo. La partenza di questa stagione fan ben sperare, ma bisogna tenere i piedi per terra e non fare voli pindarici. Ad oggi il Napoli è la squadra più convincente, più forte, rinforzata da Anguissa, da un allenatore capace come Spalletti, bravo ad entrare nella testa dei giocatori, e dal fatto che non hanno ceduto i big.

È lì meritatamente. Spalletti? È un top allenatore, è sottovalutato il quarto posto all’Inter e la sua Roma quando contendeva lo scudetto proprio ai nerazzurri. I giocatori del Napoli si fidano di lui, lo noti in campo. Koulibaly è straordinario, ma il suo rendimento è anche dovuto a Luciano perché in passato ha commesso errori”.