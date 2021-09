Alvino: “Viva super Osimhen, la sua storia fa capire il bello del calcio”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino riguardo il bomber nigeriano: “Osimhen è una furia della natura, è veramente bello vedere con quale voglia si approccia alle partite. A volte proprio questa foga gli impedisce di essere più freddo sotto porta, ma ha la voglia di chi gioca per strada e vede ogni suo compagno come suo fratello. E’ il simbolo di chi ama il pallone al di là della maglia che indossa. Anche la sua storia, con la sua infanzia difficile, fa capire come è bello il calcio. Viva super Osimhen!