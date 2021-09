Alvino: “Rinnovo Insigne? E’ un professionista”

Carlo Alvino ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss dove ha ripreso l’argomento del rinnovo di Insigne: “Rinnovo Insigne? Ci troviamo davanti a due persone intelligenti, Insigne e il presidente, che hanno rimandato questa discussione. Ciò non toglie che Lorenzo fa il capitano del Napoli a pieno titolo. Ad inizio campionato si stava aprendo un processo di piazza ed invece Lorenzo ha dato una risposta da campione indiscusso e la società ha dato la fiducia al giocatore di dimostrare la sua forza per poi discutere del rinnovo. Io mi entusiasmo nel vedere il Napoli primo in classifica. E’ un momento esaltante e godiamocelo, smettiamola della retorica di stare con i piedi per terra, viviamo alla giornata”.