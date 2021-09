Agresti: “Napoli da scudetto. L’anno scorso ha fatto meno di quel che avrebbe dovuto”

Stefano Agresti, giornalista, parla a proposito del Napoli durante il suo intervento a calciomercato.com.

“Napoli? Lo vedo benissimo. È una squadra che gioca un grande calcio ed anche molto forte. Già dall’anno scorso sostenevo che l’organico dei partenopei fosse fortissimo. Quest’anno non l’ha cambiato, ha aggiunto solo Anguissa, un calciatore importante preso a zero, quindi senza aver speso sul mercato. Nonostante questo, la squadra si sta dimostrando molto forte. È vero che adesso Osimhen sta bene, però io credo che il lavoro di Spalletti sia eccellente, perché è riuscito a dare alla squadra equilibrio e convinzione. Anche dal punto di vista tattico è una squadra quasi inarrestabile. Io credo siano da scudetto, ma lo sostengo dall’anno scorso. Sembrava che Gattuso avesse fatto un miracolo a portarli a lottare per la Champions, invece per me il Napoli l’anno scorso ha fatto meno di quello che avrebbe dovuto”.