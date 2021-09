Tuttosport – “Banco di prova per il Napoli contro la Samp…”

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sulla gara di stasera (ore 18:30), contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Una partita che, come dichiarato dal quotidiano, porrà sotto i riflettori la squadra partenopea, la quale dovrà rispondere alle aspettative generate finora, con le vittorie di 4 partite su 4 di campionato.

Ottenere un successo al Ferraris varrebbe, per il Napoli, la vetta della classifica in solitaria, con 15 punti. In questo modo, ci sarebbe il sorpasso alle dirette concorrenti al titolo, Inter e Milan.

Sarà, dunque, una prova del 9 per il team azzurro di Luciano Spalletti. Il gruppo sarà chiamato a dimostrare quella grinta e determinazione che l’hanno contraddistinto, fin qui, dalle altre big di campionato.