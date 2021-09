Spalletti in conferenza: “Scudetto? Il campionato è ancora lungo. Sono contento di questi ragazzi”

Luciano Spalletti in conferenza stampa post-gara ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi che si sono imposti a Genova, vincendo 4-0 sulla Sampdoria.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Nel primo tempo la Sampdoria è stata brava quanto noi. Ci hanno fatto abbassare spesso, perché gli esterni non riuscivano a dare una mano ad Osimhen. Il loro gioco ci ha dato fastidio e hanno fatto un possesso palla molto alto. Sono stati bravi”

Il campionato sembra diverso da quello della scorsa stagione, sta cambiando qualcosa? “Mi ricordi quant’è la quota media per la vittoria del campionato? Sono 90 punti. Vuol dire che a noi ne mancano 75. E’ un’assurdità dire ora che siamo quelli che possono vincere. Guardando da questa prospettiva bisogna rendersi conto che manca ancora tempo e che ci saranno momenti di difficoltà“

Sulle assenze: “La rosa è completa, ma la mancanza di un giocatore come Demme è importante. Bisogna assolutamente recuperarlo per permettere agli altri del centrocampo di mantenere la loro forma ideale“

Questa è la vittoria della consapevolezza? “Sì, quando vinci con un risultato importante come questo è chiaro che sono condizioni importanti di consapevolezza. Queste vittorie però permetteranno ai nostri avversarsi di prepararsi meglio, saranno più forti. per questo dobbiamo fare ancora di più“

Su Fabian Ruiz: “Anguissa ci fa giocare più palle, le recupera e ci permette maggiore possesso palla. Ma è importante è il ruolo di ogni calciatore. Con lui Fabian è cresciuto tanto, ma è già forte di suo perché è un calciatore che conosce il campo, la materia. Ha il vizio di trascinare un po’ la palla, ma ha capito che stare nel mezzo significa anche cedere il pallone per poi riaverla. Riesce a vedere lo sviluppo dell’azione”

Sull’entusiasmo dei tifosi: “In una città come Napoli tutti parlano di calcio. Iniziando dal portiere quando si esce la mattina di casa. In questo momento bisogna sostenere questi ragazzi per aiutarli a fare del loro meglio“.