Sampdoria-Napoli 0-4, le pagelle MN. Fabian e Anguissa padroni. Lozano e Zielinski ritrovati

Il Napoli ha demolito con il risultato di 4-0 la Sampdoria, nel match della quinta giornata di Serie A. Trovare una prova insufficiente in questa prestazione di squadra è come trovare un ago in un pagliaio. Ogni giocatore ha saputo dare il proprio contributo alla causa.

DAVID OSPINA 7 – Provvidenziale in alcune occasioni durante il primo tempo. Si conferma come un estremo difensore di assoluta qualità.

GIOVANNI DI LORENZO 6,5 – Prova ordinata del terzino che non sfigura.

AMIR RRAHMANI 6,5 – Continua a dare i suoi buoni segnali mostrati durante il corso di questa stagione.

KALIDOU KOULIBALY 7 – Monumentale, come sempre. Sembra sempre più vicino ai suoi massimi livelli.

MARIO RUI 6 – Sufficienza piena per il portoghese.

FABIAN RUIZ 7 – Gol per lo spagnolo accompagnato da una prestazione sontuosa. Spalletti sembra averlo messo a suo agio.

ANDRÉ ZAMBO ANGUISSA 7 – Sempre più dominatore del centrocampo. Interdizione e proposizione. Un colpo azzeccato.

HIRVING LOZANO 7 – Due assist per il messicano. Non è ancora al top, ma la condizione ideale sta pian piano tornando.

PIOTR ZIELINSKI 7 – Primo gol in stagione per il polacco. Anche per lui è solo questione di tempo.

LORENZO INSIGNE 6,5 – Assist per il gol di Victor Osimhen. Per il resto, ennesima prova da capitano, senza sbavature.

VICTOR OSIMHEN 7,5 – Dominante, imperioso, catalizzatore. Trovate altri aggettivi per questo attaccante che sempre di più sta guadagnando la scena. Migliore in campo del Napoli senza ombra di dubbio.

KOSTAS MANOLAS 6 – Subentra a Rrahmani senza sfigurare.

ELJIF ELMAS 6 – Buon ingresso per lui.

MATTEO POLITANO 6 – Qualche spunto dalla panchina c’è.

ADAM OUNAS S.V.

ANDREA PETAGNA S.V.

LUCIANO SPALLETTI 7 – Questo è il suo Napoli. Un piccolo grande lavoro che giorno dopo giorno fa spuntare sempre più frutti. Questa stagione ci sarà da divertirsi. In particolare per lui, che dopo due anni di fermo ha dimostrato di non aver perso lo smalto che lo ha contraddistinto per una carriera intera.