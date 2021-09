Pistocchi: “Questa sera abbiamo visto un Napoli strepitoso”

Maurizio Pistocchi sul suo profilo Twitter ha commentato la grandiosa vittoria del Napoli. Gli azzurri hanno battuto 4-0 la Sampdoria, portandosi così in solitaria al primo posto in classifica. Gli uomini di Spalletti non smettono di stupire!

“Samp-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimhen fa doppietta, Fabian Ruiz e Zielinski bucano Audero. Il Napoli è una macchina perfetta che gioca un calcio redditizio e spettacolare. Spalletti suona la 5^ Napoli allegro con brio”.

Di seguito il tweet del giornalista: