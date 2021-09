Marani: “Spalletti ha costruito un gruppo molto forte. Ma il campionato è appena iniziato”

Matteo Marani, ospite di Sky, ha commentato lo straordinario avvio di campionato del Napoli. Il giornalista sostiene che i partenopei siano una squadra unita e bella nei movimenti. Ma riporta per un attimo i tifosi con i piedi per terra, ricordando che è troppo presto per festeggiare, il campionato è ancora lungo.

Ecco quanto dichiarato: “Non c’è dubbio che il Napoli sia una squadra molto bella da vedere. E’ il più divertente in questo campionato. Spalletti ha a disposizione materiale eccellente e ha letto velocemente la situazione. Bisogna però aspettare, perché l’anno scorso anche Gattuso partì ugualmente molto forte e poi sappiamo tutti come è andata”.