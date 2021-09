Con Roma-Udinese si conclude la quinta giornata di Serie A. La Roma di Mourinho vince 1-0 sui friulani. la rete di Abraham al 36′ decide il match.

Sono inutili i tentativi dell’Udinese che non trova goal del pareggio. E’ la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Gotti. L’allenatore portoghese, ritrova, invece la vittoria dopo lo stop con il Verona portandosi al 4° posto in classifica.