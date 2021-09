La tenuta mentale: la cosa che fa meglio sperare

Il Napoli di Spalletti vince convince e diverte. La squadra sembra essere in completa fiducia, con calcio spumeggiante e tanta concretezza subendo davvero poco.

L’aspetto da sottolineare dopo questo inizio di stagione è che gli azzurri non si fanno mai condizionare dagli avvenimenti della partita. In entrambe le ultime due gare, il Napoli ha subito molto nei primi 15’ con interventi importanti di Ospina; gli azzurri però continuano a fare il loro gioco, verticale, senza fronzoli e con tanta qualità. A Leicester la squadra perdeva 2-0 in un campo difficilissimo, ma continuava a non farsi schiacciare ed esprimeva il proprio gioco. A Genova sponda rossoblù, dopo l’1-1 di Cambiaso la squadra giocava, creava e non si faceva sopraffare dagli eventi. Questa tenuta mentale non si vedeva da tempo, ed è forse la cosa che fa meglio sperare.

E’ giusto che si tengano i piedi per terra, senza distogliersi dalla realtà e continuando a lavorare, ci sono però tutti i presupposti perchè i tifosi Partenopei possano divertirsi