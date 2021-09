Il Mattino – Dossena: “Anguissa vero fenomeno, che acquisto…”

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta l’intervista di Giuseppe Dossena.

L’ex centrocampista di Sampdoria, Torino e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al profilo di Zambo Anguissa.

Queste le sue parole sul giocatore partenopeo: “Il fenomeno per me è Anguissa. Mi piace da matti, ha una lucida personalità, nelle decisioni e negli spostamenti. I calciatori africani li conosco fin dagli anni 90, hanno sempre avuto molta qualità ma adesso hanno anche molta preparazione. Quel ruolo in mezzo al campo favorisce l’ inserimento. Poi vedo che anche Fabian ha fatto un altro passo in avanti: Anguissa gli toglie lavoro e gli consente di occuparsi principalmente della costruzione del gioco”.

Poi, parentesi su Luciano Spalletti: “Luciano è un uomo che è stato fuori per troppo tempo e quindi scalpitava, non vedeva l’ ora di avere un nuovo progetto. E lo capisci da come ringhia. Sta già dando il meglio di se stesso. È un finto aziendalista. Capisce, però, che le cose vanno dette in privato con il presidente”.

Infine, alcune considerazioni riguardo Sampdoria-Napoli: “Una battaglia. Per me, il peggior avversario che potesse capitare adesso agli azzurri. C’è solidità, compattezza, aggressività nel gioco della squadra di D’Aversa. Se il Napoli passa indenne la trasferta di Marassi, le sue quote per lo scudetto possono crescere”.