Il Mattino – D’Aversa proverà a smascherare i punti deboli del Napoli

L’edizione odierna di Il Mattino ha fatto il punto sulle parole rilasciate in conferenza stampa dall’allenatore dei doriani Roberto D’Aversa. Secondo il quotidiano il tecnico blucerchiato non si fida molto del Napoli. Gli azzurri infatti, sono la squadra che tira più in porta, e che ha la miglior difesa del torneo. Il giornale tende a sottolineare di come il mister della Sampdoria stia provando ad incoraggiare la sua squadra a trovare i punti deboli degli azzurri, cercando a sua volta di limitare gli errori.