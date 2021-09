Gazzetta – Koulibaly sogna lo scudetto: ha un impegno con sé stesso

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il difensore partenopeo voglia coronare il suo sogno: vincere lo scudetto con la squadra azzurra.

A distanza di tre anni da quel gol contro la Juventus, che fece tanto sperare (invano) i tifosi napoletani per la conquista del titolo, KK vuole riprovarci. Stavolta, però, con una consapevolezza maggiore: sapere di giocare in un team forte, che potrà lottare fino alla fine per la vetta della classifica.

Koulibaly vuole regalare al Napoli, a Napoli e al suo popolo, una gioia che, ormai, manca da 31 anni.