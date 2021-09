L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al ritorno in campo di Dries Mertens. Secondo il quotidiano il folletto belga avrebbe recuperato a pieno dopo l’intervento alla spalla dello scorso luglio. L’attaccante azzurro potrebbe tornare tra i convocati di Spalletti già per il posticipo di domenica sera contro il Cagliari. Oppure mal che vada sarà disponibile per la gara di Europa League contro lo Spartak Mosca