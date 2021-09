L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Diego Demme. Secondo il quotidiano il centrocampista italo-tedesco sarebbe quasi completamente recuperato. Poteva già essere convocato per la sfida di oggi contro la Sampdoria, ma Spalletti ha preferito non rischiarlo. Quindi pare quasi certo che il numero quattro azzurro dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Cagliari.