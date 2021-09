Barzagli a Dazn: “Osimhen è il protagonista del Napoli. Determinante per la squadra”

Andrea Barzagli ai microfoni di Dazn ha commentato la gara, appena conclusa, tra Sampdoria e Napoli. Nel salotto di Zona Goal, l’ex calciatore ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Napoli, che si è imposto sui blucerchiati per 4 gol a 0.

L’ex Juventino si è concentrato su Osimhen, esprimendo entusiasmo per il centravanti nigeriano.

Ecco quanto dichiarato: “Osimhen è determinante ed importante, fa gol e stasera avrebbe potuto farne di più. L’attaccante del Napoli è in una forma strepitosa, come tutta la squadra. I miei complimenti vanno a Spalletti che per il momento è riuscito a trovare una quadra giusta. Il Napoli merita il primo posto in classifica”.