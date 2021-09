Alla vigilia di Sampdoria-Napoli, l’allenatore della squadra blucerchiata Roberto D’Aversa torna ad avere a disposizione un titolare.

Infatti, Morten Thorsby era fermo per infortunio, ma oggi è tornato ad allenarsi in gruppo in accordo con la società, l’allenatore e lo staff medico del club ligure. Ora, toccherà proprio al tecnico ex Parma decidere se il centrocampista potrà anche partire titolare nella gara contro il Napoli.