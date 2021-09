SOCIAL – Osimhen carica i tifosi: il suo messaggio

Buono l’inizio di stagione del Napoli e salgono di livello anche le prestazioni di Victor Osimhen. Il nigeriano ha fornito due prestazioni eccezionali, prima contro il Leicester e poi contro l’Udinese. Non solo prestazioni ma anche numeri , infatti l’attaccante azzurro ha realizzato 3 reti in queste due partite. In campo stupisce i tifosi e sui social completa il lavoro. Victor, infatti, ha pubblicato un post con alcuni scatti delle ultime partite e ha scritto come didascalia: “Ho messo la mia mente e la mia anima in questo. Non vado a cadere”. Un messaggio chiaro che promette e fa sperare bene tutti i supporters azzurri. Di seguito il post Instagram dal suo profilo ufficiale: