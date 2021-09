Arriva la prima sconfitta per il Cagliari di Walter Mazzarri: in Sardegna l’Empoli si impone per 0-2, reti di Di Francesco nel primo tempo e Stulac nella ripresa. Sardi che affronteranno come prossimo avversario il Napoli domenica sera al Maradona.

Nell’altra sfida, il Milan batte per due reti a zero il Venezia di Paolo Zanetti, che ha mantenuto sul pari la squadra di Pioli per 70′. Prima Brahim Diaz e poi Theo Hernandez regalano i tre punti ai rossoneri.