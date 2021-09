Sconcerti: “Serie A? Inter candidata al titolo, Milan e Napoli le anti nerazzurre”

Mario Sconcerti, giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, per parlare del campionato in corso: “Penso che l’Inter sia la prima candidata al titolo. Tra le sue avversarie c’è sicuramente il Milan, che però a differenza dei cugini ha una squadra con giocatori che alternano momenti top ad altri in cui scompaiono. I rossoneri se giocassero in 11 farebbero invidia e sarebbero difficilmente battibili. Inzaghi è adatto al gioco dell’Inter che sa alternare bene le due fasi (attacco e difesa) e non pecca di qualità. Napoli? Come il Milan ha una squadra armonica, mentre l’Inter è molto rugosa ma sa fare male”.