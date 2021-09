Allo Stadio Arechi di Salerno, i padroni di casa della Salernitana hanno centrato il primo punto in questo campionato, pareggiando per 2-2 contro il Verona dopo l’iniziale 0-2 degli ospiti con la doppietta di Kalinic. Gli autori delle reti per i granati sono stati Gondo e Coulibaly.

A La Spezia, invece, la Juventus ha battuto gli spezzini per 3-2, in rimonta, con le reti di Kean, Chiesa e De Ligt, che hanno risposto a Gyasi e Antiste.