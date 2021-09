Pistocchi: “Anguissa? Vanno dati i meriti a Giuntoli. Spalletti fondamentale in questo inizio stagione per questo motivo”

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del suo pensiero sul Napoli di Spalletti: “Napoli? Mi fa piacere vedere che stia facendo bene in campionato e che Spalletti stia ricevendo i consensi dalla piazza. L’inizio di stagione conferma che la squadra azzurra ha una identità definita, un buon gioco e giocatori individuali di notevole valenza. Ho notato anche che molte volte il Napoli riesce a giocare a memoria. Anguissa? Vanno dati i meriti al ds Giuntoli. Il centrocampista si è inserito subito nella squadra. L’allenatore è stato fondamentale e, con il lavoro duro, è riuscito a far crescere giocatori come Rrahmani e tanti altri”.