Onofri: “Il Napoli può lottare fino in fondo. Lozano può trarre vantaggio dagli schemi di Spalletti, vi spiego”

Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi anche sui partenopei di Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è una squadra molto organizzata e il merito è di Spalletti ma anche dei calciatori che sanno dare qualità e continuità. Gli azzurri sono tra quelle cinque o sei squadre che possono giocarsela fino alla fine. Lozano? Penso che possa trarre vantaggio dagli schemi offensivi del tecnico, come ad esempio quando gioca a destra e può ricevere i cross dal lato opposto. Osimhen? Un attaccante come lui in mezzo a due esterni che portano palla può togliere riferimenti agli avversari. Insigne e Politano possono far sovrapporre i terzini, il nigeriano invece attacca lo spazio a tutta velocità”.