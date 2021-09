Contro il Napoli la Sampdoria scenderà in campo con il logo UNHCR, l’agenzia dell’ONU per i rifugiati, concentrata in particolare con l’Afghanistan, dove si registrano circa 3 milioni di sfollati. Quindi per questa partita la Samp scenderà con questa particolare maglietta.

Le magliette saranno messe successivamente all’asta su Charitystars.com, con il ricavo devoluto all’UNHCR. Particolarmente contento per questa collaborazione il presidente Ferrero.