Il tecnico toscano crea il ballottaggio Rrahmani-Manolas

Le ultime due uscite del difensore kosovaro ha aumentato le possibilità di vederlo diventare un titolare in casa Napoli. Prima in Inghilterra poi ad Udine, Rrahmani ha fatto vedere le sue qualità in fase difensiva ma anche in fase offensiva, come dimostrato nel match di lunedì sera alla Dacia Arena.

Questo ha fatto si che si creasse un vero dualismo tra lui e Manolas, dopo l’errore contro la Juve, il difensore si è accomodato in panchina contro Leicester e Udinese. Il greco però dovrebbe giocare contro una tra Sampdoria e Cagliari, cercando di riscattare il grave errore contro la Juve.