Il Mattino – Maggio: “Il Napoli è cresciuto, ha più consapevolezza…”

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta l’intervista rilasciata da Christian Maggio.

L’ex difensore del Napoli, si è soffermato sulla squadra partenopea e sul salto di qualità che ha compiuto negli ultimi anni. Il terzino destro ha voluto esaltare le attuali doti tecniche del gruppo azzurro, paragonandolo a ciò che fu nella stagione 2015/16, quando anche lui vestiva la maglia napoletana.

Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli ha fatto un gran bel salto in avanti. Rispetto a quella stagione mi sembra evidente che il Napoli abbia maturato una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità. Mi sembra che i ragazzi non sentano più quella pressione che invece per noi era un peso difficile da reggere lì in vetta alla classifica con tutti dietro a ricorrere. È bello vedere che alcuni di quegli stessi ragazzi adesso siano cresciuti”.

Poi, parentesi su Koulibaly ed Insigne: “Kalidou è cresciuto tantissimo e ora è un giocatore di livello mondiale. Discorso analogo anche per Lorenzo che in questi ultimi tre o quattro anni ha avuto un’ evoluzione improntante. Da capitano si è molto responsabilizzato”.

Infine, sul campionato dice: “Molto equilibrato. Credo che davvero possa succedere di tutto. Mi fa piacere che il Napoli sia lì, primo in classifica e a punteggio pieno, ma le insidie sono tante. Anche perché tante sono le squadre che possono ambire davvero al titolo finale”.