Gazzetta – Napoli show: il gruppo di Spalletti fa divertire in campo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulle sue prestazioni nelle prime quattro giornate di campionato.

Il quotidiano, esalta il lavoro del tecnico azzurro, Luciano Spalletti, il quale sta costruendo una squadra solida, compatta e consapevole delle proprie potenzialità.

Il team partenopeo sta cambiando volto e sta dimostrando di poter competere per raggiungere i piani alti della classifica, non sbagliando (finora) neanche un colpo. Quattro vittorie in quattro giornate e 12 punti in classifica.

Il prossimo step sarà domani (ore 18:30) contro la Sampdoria, per il turno infrasettimanale di Serie A. Il Napoli potrebbe portare a casa tre punti che varrebbero il primo posto in solitaria, con un punteggio pieno di 15 punti e scavalcare, così, l’Inter di Simone Inzaghi (vittoriosa dopo il match di ieri contro la Fiorentina).