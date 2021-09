CdS – Zola: “Napoli di grande spessore, dimostra forza in ogni settore…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta l’intervista rilasciata da Gianfranco Zola.

L’ex calciatore e fantasista azzurro, ha parlato del Napoli, esaltando le capacità tecnico-tattiche della squadra.

Queste le sue parole: “Il Napoli sta dando segnali di grande forza e qualità. La prova contro l’Udinese è stata impressionante non solo nel risultato, ma anche nella gestione complessiva. Un altro elemento a suo favore è la completezza dell’organico. È forte in tutti i reparti. Ha un attacco di alto livello con Osimhen, Insigne e Politano. Il centrocampo ha la qualità e la potenza atletica di Zielinski, Fabian Ruiz e Anguissa. La difesa è solida e Koulibaly aumenta da solo lo spessore della retroguardia. Ospina e Meret sono portieri affidabili. Non riesco a trovare punti deboli”.

Poi, parentesi su Osimhen: “Quando arrivò in Italia due anni fa, non lo conoscevo bene e mi documentai. Scoprii un giocatore bravissimo nei movimenti. Con la sua forza atletica può essere devastante. È l’erede di Lukaku. È giovane e ha enormi margini di miglioramento”.

Infine, su Anguissa dice: “Il suo arrivo last minute si è rivelato un colpo di mercato azzeccato. È perfetto nel 4-2-3-1, ma rende bene anche nel 4-3-3”.