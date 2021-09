CdS – Sarri non ottiene il ricorso: ecco la prossima mossa contro Chiffi

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma su Maurizio Sarri e sull’espulsione procuratasi durante la partita Milan-Lazio, di domenica 12 settembre (2-0 rossonero).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore biancoceleste non abbia accettato la decisione della Corte Sportiva D’Appello di rigettare il ricorso in merito ai due turni di squalifica. Non a caso, il tecnico laziale, ha deciso di provvedere autonomamente e procedere con la giustizia ordinaria, affinché possa ottenere lo sconto della sanzione.

L’intenzione di Sarri è quella di portare l’arbitro Daniele Chiffi in Tribunale, attraverso un’eventuale querela per diffamazione. Per farlo, però, avrà bisogno di una deroga speciale alla clausola compromissoria, da richiedere alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).