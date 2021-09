CdM – “Anche Spalletti ha le tre C nel suo Napoli: ecco chi sono…”

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sul suo allenatore, Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, abbia individuato le cosiddette “tre C” della sua squadra (riprendendo la storica espressione napoletana sul caffè: chiaro, caldo, carico).

Si tratta del Capitano Lorenzo Insigne, del Comandante Kalidou Koulbaly e del Centravanti Victor Osimhen. I tre pilastri del gruppo squadra, dei quali il tecnico azzurro non potrebbe fare a meno.

A queste tre C, presto si aggiungerà una quarta, ovvero quella di Ciro Mertens. L’attaccante belga, infatti, dovrebbe rientrare nella lista dei convocati per la partita di domenica (ore 20:45) contro il Cagliari. Sarà, dunque, nuovamente a disposizione di mister Spalletti e del suo Napoli.