Cagni: “Samp-Napoli bella partita, D’Aversa è preparato. Napoli per lo scudetto con altre due squadre”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte per parlare del campionato di Serie A, facendo anche il punto sul Napoli.

“Sampdoria-Napoli? Sarà una bella partita. D’Aversa è bravo, la Sampdoria è giusta per lui. Ha la squadra dell’anno scorso con l’aggiunta di Caputo, che è un’aggiunta non da poco. Scudetto? Sbilanciandomi dico che Napoli, Inter e Milan se lo giocheranno. La Juventus non ce la farà perché deve recuperare su 3 squadre. Il Napoli ha dimostrato sul campo di avere qualità tecniche ma anche un allenatore esperto”.