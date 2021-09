Massimo Brambati, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio:

“Ad oggi credo che la Juventus non arrivi tra le prime quattro. Calciatori come Arthur, Ramsey, McKennie e Rabiot non sono da Juve, e soprattutto la società ha fatto cessioni che evidenziano problemi di personalità. Buffon, Ronaldo e Demiral non possono essere rimpiazzati con Locatelli e Kean. Occhio al Napoli, che sta facendo benissimo”.