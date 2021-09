Alvino: “Napoli? Migliorato sotto un punto di vista importante”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime prestazioni del Napoli: “Contro l’Udinese si pensava che il Napoli potesse cadere anche perchè veniva dalla stancante sfida europea contro il Leicester, invece gli azzurri hanno dimostrato che ha avuto solo effetti positivi la partita in Inghilterra. La squadra di Spalletti è migliorata sotto il punto di vista della mentalità e l’ha dimostrato in questo inizio. In Europa ha figurato bene e fatto fare una bella figura al calcio italiano, riuscendo a dimostrare di avere personalità e carattere. Spalletti? Fondamentale per questo Napoli, si merita un 9- per ora in pagella. Lui è riuscito a entrare in pochissimo tempo nella testa dei calciatori. Mertens? Non tutti capiscono che la sua presenza in buona forma è essenziale”.