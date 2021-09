Zanoli emozionato su Instagram: “Un sogno che diventa realtà”

Alessandro Zanoli ha fatto il suo esordio in Serie A ieri sera alla Dacia Arena di Udine.

Il prodotto del settore giovanile azzurro, classe 2000, è entrato in campo negli ultimi minuti di gara su concessione di mister Spalletti. Un’emozione forte, anzi fortissima; aveva giocato in amichevole con il Benevento ed era stato proposto come sostituto di Mario Rui anche in Europa League contro il Leicester: finalmente il sogno si è avverato, dopo che lo stesso tecnico avevo chiesto la sua conferma a fine mercato. Ci si augura che possa essere la prima di tante presenze in maglia azzurra.