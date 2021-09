Voti altissimi per Koulibaly: ennesima grande prova di forza

I voti in pagella per Kalidou Koulibaly sono stati altissimi dopo il secondo goal consecutivo in campionato e la grande prestazione di ieri sera. Tanti complimenti per il difensore senegalese, che sembra essere ritornato ai livelli di Sarri dopo tanti anni in azzurro. E’ diventato un punto di riferimento per questa squadra fin dall’inizio, da quando Spalletti ne elogiò le caratteristiche e lo definì “il calciatore più forte che abbia mai allenato”.

Guardiamo insieme i giudizi dei quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport – Voto 8: “Ops: fa i gol, e in che modo; fa anche gli assist (strozzando il sinistro).Gli manca soltanto lo scranno presidenziale“.

Gazzetta dello Sport – Voto 8: “IL MIGLIORE. È straripante sul piano fisico, non lascia

nulla a chi si aggira dalle sue parti. Può vantare un gol e un assist. È insuperabile.

TuttoSport – Voto 7: ” Rischia poco, poi bissa la rete con la Juve con un destro all’incrocio.

Il Mattino – 7,5: “Giganteggia subito di testa sul primo calcio d’angolo dell’Udinese, imposta senza buttare mai via il pallone. Perfetta la sponda di testa sull’azione del 2-0 per il colpo vincente di Rrahmani. Kalidou segna con un destro imprendibile, secondo gol consecutivo dopo quello alla Juventus”.

Monumentale Koulibaly.