Scarpa d’Oro 2020-21, premio assegnato a Robert Lewandowski

Robert Lewandowsi– o come direbbe il suo compagno di squadra Thomas Muller “Lewangoalski”- è stato ufficialmente premiato come vincitore della Scarpa d’Oro. Questo riconoscimento è insignito a coloro che hanno totalizzato più reti nel proprio campionato, con una maggiore valenza a quelli più titolati.

Per l’attaccante del Bayer Monaco si tratta della sua prima Scarpa d’Oro, dopo aver totalizzato 41 reti in 34 partite di Bundesliga. Succede a Ciro Immobile con il quale aveva perso il duello nel 2019-20.Dopo il Pallone D’Oro non assegnato lo scorso anno, finalmente una piccola rivincita per l’ariete polacco.