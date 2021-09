Repubblica – La classe e la leadership di Insigne a vista d’occhio

Lorenzo Insigne sta trascinando il Napoli con la sua personalità.

Come evidenziato dall’edizione de La Repubblica, oramai è lui il leader di questo Napoli. In campo comanda il comportamento dei compagni e invita sempre alla calma: richiama quando c’è bisogno di farlo, chiama lo schema sul secondo goal e ha il merito di sbloccare la partita con un grande pallonetto che Osimhen scaraventa in rete con una zampata in area di rigore. Tutto perfetto, in attesa del rinnovo agognato che tiene sempre sulle spine(fino ad un certo punto).