Repubblica – E’ il momento di Rrahmani: il kosovaro “esclude” Manolas

Rrahmani è reduce da due grandi prestazioni consecutive.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il difensore kosovaro sta scalando posizione nelle gerarchie di mister Spalletti: l’esclusione di Manolas è la conseguenza di un periodo altalenante del greco e frutto di un errore difficilmente digeribile come quello che ha concesso a Morata l’1-0 in Napoli-Juventus. Spalletti sta dando fiducia al calciatore che fu snobbato spesso e volentieri da Gattuso nella passata stagione, il quale preferiva Maksimovic per affiancare Koulibaly.

Quest’anno sta emergendo il valore dell’ex Verona, la cui titolarità è frutto di tanto lavoro in allenamento e di una crescita esponenziale destinata a crescere ancora spaventosamente.